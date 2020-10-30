政府要求過渡性房屋計劃加碼$33億　料2023年前達1.5萬單位目標

本港土地供應嚴重不足，政府今年1月宣布未來3年的過渡性房屋供應，由1萬個大增至1.5萬個單位，以解決燃眉之急。立法會財委會3月通過50億港元撥款，以支援非政府組織推行過渡性房屋計劃，運輸及房屋局今日(30日)再向立法會房屋事務委員會建議額外注資33億港元，以在2023年或之前，達成增加過渡性房屋單位供應至1.5萬個的目標。

運房局呈交委員會的文件指，資助計劃自6月推出以來，已收到5份申請，當中3份已獲得批准，合共能提供2152個單位，涉及資助額達11.8億港元，連同已落成和之前批出的項目，合共能提供約1.2萬個單位。另外兩份正審批的項目，則能提供1924個單位，涉及資助10.5億港元。新的項目將會附設配套設施及社會服務，供租戶及附近居民使用，冀能達到社區共融。當局預計要達到1.5萬個單位的要求，所需總資助額達83億港元，現時尚欠33億港元，因此建議將資助總額「加碼」。

當局又指，為加強推行資助計劃，並監督過渡性房屋專責小組的運作，建議增設小組副主管一職，該職位直屬運房局副秘書長（房屋），屬於首長級丙級政務官編外職位，每年的薪金及員工附帶福利總開支為316萬港元，房屋署已把所需撥款納入2020至2021年度的預算。