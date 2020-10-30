社工呂智恆涉阻清連儂牆　食環職員認無表露身份

食環署職員去年11月23日到港鐵粉嶺站外行人天橋清理連儂牆時，指社工呂智恆在場阻撓須報警求助。呂因而被票控阻礙公職人員執行公務罪。他否認控罪，案件今日(30日)在粉嶺法院開審。

控方傳召食環署一級衞生督察麥慶安作供，麥指當日負責聯同路政署，帶外判清潔工到上址清理未經批准標貼。被告在現場手持揚聲器，詢問他行動細節，他雖回應「不便透露」，但被告仍持續發問。

麥指當時覺得工作進度會遭被告拖廷，於是通知上司及聯絡警方。警方到場後，工人便打算開始清理標貼時，但被告就站到一塊板前，繼續質問行動細節。麥指被告不斷提問，所站的位置又會阻礙工人清理，黎姓警署警長屢勸他離開無果，最終將他拘捕。

控方隨後播放現場片段，在裁判官詢問下，麥始道出當日是穿着便服工作，他雖曾向被告表露自己是食環署人員，但沒有出示委任證。

從片段可見，麥當時只報上姓氏，並沒有說明自己是食環署職員。麥解釋早在片段開始前，他已向被告表明身份，雖然被告及後在片中仍追問他的職業，又誤會他是外判人員，麥認為被告有機會聽不到他的說話。裁判官問他為何不澄清，麥解釋指當時認為被告是有心拖延。

在盤問下，麥承認當時「怯場」，加上有人在拍攝，怕被人在網上公開身份，所以未有出示職員證。他並同意，被告跟他交談7分鐘後便行開，期間被告沒有動作阻止清潔工，惟他強調被告手持揚聲器，引起市民聚集造成阻礙。

辯方質疑，被告遭警員包圍期間，工人已着手清理天橋其他部份的標貼。麥表示不清楚，但指當時現場混亂，工人未必可以工作。