政Whats噏：泛民零的突破當選附屬法例小組主席　建制死撐非甩轆

立法會議員延任後，建制派計劃包攬內務委員會、財務委員會同18個事務委員會嘅正副主席，以防民主派議員再次拉布。之不過，泛民今日(30日)終於取得零的突破，民主黨(白鴿黨)鄺俊宇喺早上1個附屬法例小組委員會中成功當選主席，仲話今次能順利當選，相信係因為建制派甩轆，質疑對家事前並冇打算讓出正副主席之位，但建制派會後就死撐並非甩轆，形容事前早知爭唔到主席呢個位咁話。

喺尋日(29日)大會上，派民拉布期間玩失蹤，令建制派突襲成功加快審議法案嘅進度，完全甩晒轆。到今日就調返轉頭派，輪到建制派疑似甩轆！事關今早香園圍邊境管制站附屬法例小組委員會首次會議中，建制派喺選主席階段只有2人出席，議員石禮謙提名劉國勳出選，但點知冇第3名建制委員和議，令鄺俊宇喺無對手情況下自動當選為主席。

鄺就話，建制同泛民事前並冇協調由佢擔任主席，相信建制派本身計劃盡取包括附屬法例小組在內所有正副主席位置，估計自己今次成功當選係因為建制派甩轆，因為雙方打緊仗嘅資訊科技及廣播事務委員會亦都喺同一時間開緊會。佢又話，唔知自己今次打開缺口後，建制會唔會容許泛民擔任其他委員會主席？

同屬該附屬法例小組委員嘅建制派副班長陳克勤就否認甩轆，話喺報名時已知泛民有5人加入，而建制派只有4人，事前已經知爭唔到做主席。而附屬法例有審議時限，即使喺最長7周限期內未完成審議，條文亦會自動生效，而議員只可選擇支持或廢除條文，不能作出修訂，故除非法案重要性較高，否則建制派唔會主動用人海策略，一定要爭做主席喎。