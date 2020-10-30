本港泊車位嚴重短缺　團體狠批政府卸責

本港泊車位長期短缺，衍生車輛違泊和交通擠塞等問題。團體批評政府近年拆卸多個運輸署公共停車場，將供應足夠泊車位的責任轉嫁至私人市場，令問題不斷惡化。團體促請政府盡快落實智慧泊車系統，並強制私營停車場提供泊車位佔用狀況的實時數據，開發泊車易電話應用程式，協助駕駛者泊車。

香港汽車會分析多項政府數據，指截至去年8月全港約有68萬個私家車泊位，當中約28%位於政府轄下的室內停車場，但本港私家車數量與泊車位的比率，卻由2008年的1.46，降至去年的1.09，儘管泊車位愈來愈短缺，政府卻先後清拆美利道停車場和停運上水泊車轉乘停車場，令本港再少逾500個泊車位，而油麻地停車場亦因為中九龍幹線工程而即將清折，再少770個泊車位。

該會批評政府不斷清拆轄下停車場，將提供足夠泊車位的責任轉嫁至私人市場，簡直是本港泊位不足問題的始作俑者，而且一直採取鴕鳥政策，任由有關問題不斷惡化。該會指，運輸署正在推展的自動泊車系統，涉及例如「電子飛氈」等機械裝置，但現時《道路及交通條例》下卻沒有規管相關流動機械裝置的條文，該會促請政府協調各部門、業界及持份者，持開放態度，避免被不必要的條例所規限，盡快落實相關系統。

該會又指，現時司機經常因為尋找泊車位而在路面上兜圈，加劇交通擠塞，建議政府強制私營停車場開放場內空置泊車位的實時數據，並由政府開發泊車易電話應用程式，協助駕駛者泊車。