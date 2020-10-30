政Whats噏：林卓廷翻容海恩舊帳　反被斥良心狗肺

前議員陳淑莊拒絕延任立法會一年，並於新一立法年度展開前已向立法會辭職。陳原為立法會政府帳目委員會委員，因其離職而出現空缺，該空缺在今午(30日)召開的內務委員會(內會)上進行選舉，最終新民黨容海恩擊敗公民黨楊岳橋出任。但選舉期間林卓廷就翻容海恩舊帳，不過就反而被斥良心狗肺。

林卓廷提到，容早前在電視節目中提及「各人有各人有良知」，又指帳委會工作沉重，議員的基本判斷力和良知都相當重要。容聽完隨即反擊，話如人有良知就唔會經常將良知掛口邊，但泛民最近喺立法會大會上點算法定人數達60次咁多，反問林的良知喺邊，更斥「我覺得你完全良心狗肺」。

另外，帳委會副主席梁繼昌提出，話希望容海恩和楊岳橋可表達對帳委會的期望，又指主席石禮謙都同意此做法，惟石卻話自己並無同意。而帳委會成員何俊賢和謝偉俊則不同意作辯論，認為無必要，何又指，相信市民好清楚容海恩甚至其他議員的人品同做事方式。

內會主席李慧琼最後未有容許2人表達期望，指曾翻閱資料，過去無一個相關的程序，又指議員任期已有４年，大家已相當熟悉，故決定不開先例。最終容海恩取得34票，擊敗僅獲18票的楊岳橋出任帳委會委員。