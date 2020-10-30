政府閂水喉旅業遭遺棄　工會料30間旅社等死7000人恐失業

新冠肺炎疫情以來，旅遊業備受打擊，近日更有旅行社要求僱員12月起停薪留職。有旅遊業工會指，港府近期推出的「旅遊氣泡」及「本地遊」對業界幫助不大，擔憂保就業計劃和第三輪防疫抗疫基金下月完結後，業內將出現裁員潮、甚或結業潮，促政府為業界設支援基金、並盡快推出「健康碼」恢復粵港澳通關。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠指，本港1700多間旅行社，約有14000多名僱員，自今年1月疫情爆發至今，外遊旅行團及訪港旅行團皆跌至零，旅行社無法運作，職員均已停工或放無薪假。她形容情況很慘烈，又指旅遊業不同於其他行業，成團需時，預計半年內旅遊業都難以恢復。

梁又提到，就她所知，業內傳有20至30間旅行社，或會在政府支援結束後裁員或結業，涉及6000至7000人。她預料有20至30名僱員的中型旅行社經營相當困難，最有機會裁員或結業。

梁續指，無其他要求比要求員工停薪留職的做法更辣，員工被公司綁住、卻無收入，她呼籲僱主若然撐不住，應考慮結業或破產，好讓員工有遣散費渡過目前難關，不要令「僱員單方面受晒」。而工會日前設立熱線，為業內人士提供支援，昨日已接獲十多宗查詢。她強調，要求停薪留職屬僱主單方面更改合約，僱員不接受亦不可以被當成自願離職。

香港外遊領隊協會主席陳兆麟提到，政府將與新加坡建立「旅遊氣泡」，但按政府要求，業界須支付高昂的檢測費和安排專機接載，成本必定大增，一般觀光客難以負擔，亦對旅行社辦外遊團幫助不大。他提到，行內有4000名自由工作的領隊和導遊，他們自1月已零收入，不少人已經轉行任職保安，強調這批人才流失，對旅遊業而言更是災難。

而香港專業導遊總工會主席余莉華則提到，政府推出的本地遊限制多、利潤低微，在1700多間旅行社中，僅有153間有登記辦本地遊，佔整體不足10%，能幫助的行內人數量亦不多。她表示，過去超過7成訪港旅客都是內地客，認為只有通關，方能令業界帶來生機。

工會建議政府參考過去保就業計劃及防疫抗疫基金的支援金額，設立行業支援基金支援旅行社和旅遊從業員，並應盡快推出「健康碼」，恢復通關粵港澳，據工會估算，若旅遊業復甦，可帶同酒店、零售、飲食等行業復甦，涉及的僱員人數可達60萬。