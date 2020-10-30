Prenetics透過新技術檢測病毒　15至30分鐘有結果

港府早前在機場推行新冠肺炎病毒快速測試，檢測機構Prenetics收購了牛津大學的公司Oxsed，兩個團隊進一步開展研發工作，透過使用逆轉錄-環狀介導等溫擴增(RT-LAMP)技術檢測病毒的核糖核酸，可於15至30分鐘得到測試結果，準確度達90%以上，大大提高檢測量。

Oxsed測試具高靈敏度和特異性，經驗證顯示檢測到新冠病毒的陽性率達92%至100%，且已獲得歐盟認證。該測試是基於領導牛津大學工程和牛津蘇州高等研究院的研究團隊，研發出一種使用逆轉錄-環狀介導等溫擴增(RT-LAMP)技術的核酸擴增測試(NAAT)來檢測病毒的核糖核酸。檢測可在15至30分鐘內取得結果，相比逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)至少需4至6小時的測試的快。

該機構透過一項臨床測試檢測RT-LAMP的靈敏度，在527個病毒樣本中，當中83個是陽性，444個是陰性。研究發現，檢測出病毒CT值低於36的陽性樣本達100%，CT值低於38的陽性樣本達96%，而CT值低於31的陽性樣本則達92%。

Prenetics聯合創始人兼集團首席執行官楊聖武希望這項技術可供全球數百萬人使用，在新常態下為所有人提供幫助。