第三季本地生產總值跌3.4%　跌幅收窄但前景仍受壓

統計處公布今年第三季本地生產總值較去年同期實質下跌3.4%，較第二季9%的跌幅明顯收窄，好過市場預期，第三季本地生產總值按季回升3%，結束五個季度收縮。政府發言人分析，跌幅放緩的部分原因是比較基數較低，另一個原因是內部及對外需求均逐步改善。不過，由於訪港旅遊業仍然停頓，服務輸出繼續急挫，展望未來，疫情仍是全球經濟發展的主要威脅，營商環境依然困難。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第三季與上年同期比較實質下跌7.7%，較第二季14.2%的跌幅改善。同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得3.8%的實質升幅，而第二季則下跌2.2%。至於貨品進口在今年第三季實質上升1.9%，而第二季則下跌6.7%

服務輸出在今年第三季與上年同期比較實質下跌34.8%，而第二季的跌幅為45.6%。服務輸入在第三季實質下跌37.8%，而第二季的跌幅為44.5%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第三季較第二季實質上升3%，終止連續5個季度收縮的情況。

政府發言人表示，受惠於許多主要市場，尤其是內地進口需求恢復，整體貨物出口在第三季重拾增長。展望未來，在有效疫苗廣泛應用之前，疫情仍是環球及本地經濟的主要下行風險。由於廣泛的旅遊限制仍然存在，旅遊業難以迅速反彈。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國有機會無序脫歐，亦增添不確定性。