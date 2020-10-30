《環時》記者被襲案進度緩慢　法官嘆會被誤會把關不力

內地《環球時報》記者付國豪去年8月13日在香港機場被禁錮和襲擊案，今（30日）在區院續審。案件原定預計審訊8天，今日已經是第8天審訊，惟控方案情仍未完結，主審法官李慶年對於審訊進度緩慢感到擔憂，指司法機構近日已遭人詬病「審案審得慢，排期排得耐」，擔心案件若再延誤，「會唔會煽動他人仇恨司法機構？」，希望外間批評前，應到庭旁聽了解實際情況。

控方傳召事主付國豪等證人作供後，便到其中一名女被告畢慧芬爭議其警誡供詞呈堂性，辯方指她患癲癇症及輕度智障，其精神狀態未必適合錄取口供，其代表大律師更打算傳召醫生作供，惟控辯雙方就傳召專家證供的細節上再有爭議。

但李官明言審訊進度緩慢令他感到擔憂，直言司法機構近日常遭人詬病「審案審得慢，排期排得耐」，他擔心若案件再有延誤，「會唔會煽動他人仇恨司法機構？」，自己亦可能被人質疑把關不力。他坦言，外間現時對司法機構「攻擊好嚴厲」，惟指摘並不全面，只要他們到法庭「聽一聽審就知發生乜嘢事」。

最終李官將案件再押後兩星期，至11月19日續審，並指示控辯雙方的專家盡快會面及撰寫報告。另由於案件需押後一段時間，李官又指示控辯雙方草擬證供撮要，避免各方及後因記憶流失而錯誤引述證供。