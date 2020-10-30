《蘋果日報》報道及專欄傾向支持特朗普　冷待拜登

《蘋果日報》雖否認委託撰寫美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特的醜聞，但東網翻查該報近月的報道及專欄，發現多篇文章均傾向支持共和黨候選人特朗普，相反，對拜登的報道則較負面。

該報於本月26日一篇題為《肥佬黎、曾志豪、王喜睇好侵侵》的專欄，指壹傳媒黎智英等人，「不約而同認為拜登個仔亨特嘅性醜聞未必會影響父親選情，但特朗普仍然有機會勝出。」黎智英更形容：「侵侵忠粉極度狂熱，相反拜登支持者氣勢較弱，佢唔覺得咁嘅氣勢下拜登可以贏到，仲疑問美國人係咪接受到俾拜登呢啲左派拉住鼻走，變到社會主義咁。」

另外，該報於本月24日一篇《特朗普惹火、個別傳媒偏幫拜登》，更開宗明義指當地傳媒偏袒拜登，特朗普整個任期以來與傳媒關係幾乎毫無改善，部分傳媒的確會對報道共和黨的負面新聞較為積極，當地傳媒報道確有不公。如今次拜登兒子電郵事件，明顯不少主流媒體都沒有報道，「以往都有不報的情況，但沒有現在般嚴重。」

此外，本月30日一篇《侵粉朝聖、熱買紀念品》的報道，就指特朗普名下位於紐約曼哈頓的特朗普大樓(Trump Tower)是不少「侵粉」必到的朝聖之地，大樓附近的遊客區精品店，店員稱以特朗普為主的商品暢銷。

於本月28日，該報一篇專欄則稱，拜登兒子的醜聞雖受美國傳媒全體掩蓋，但無礙訊息流播。過往無數例子證明，當真實被刻意掩蓋，傳言只會更加過分。同月30日一篇專欄更註明：「為甚麼支持特朗普」，指有長居美國人士認為香港人的挺特朗普是因為他「反中」和寄望他能夠「救港」，而拜登不「反中」和相信他與中國利益勾連的傳言。