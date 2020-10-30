休班警藏毒罪成入戒毒所　官指知法犯法不加刑已很客氣

警方於去年初根據線報進行打擊毒品行動，在一名休班男警進行毒品交易後拘捕他，搜出俗稱K仔的毒品氯胺酮。該休班男警早前在屯門法院被判藏毒罪成，裁判官指被告吸毒成癮，法庭應當考慮協助他戒毒，今天（30日）判被告入戒毒所。

控罪指，47歲被告陳天賜於去年2月21日，在青山龍門路新屯門中心地下電梯大堂管有危險藥物，即兩個膠袋內含有1.13克氯胺胴的粉末。

辯方求情指，被告患有心臟病、高血壓等，並需定期到精神科覆診，於今年7月更感染肺炎，現已康復。辯方指被告在警隊逾20年，曾立下功績，拘捕不少毒販，請求法庭索取感化報告。

裁判官表示在上一次聆訊已拒絕索取感化報告，直指被告本來應拘捕的販毒者，但反而向他們購買毒品，是知法犯法，坦言不以此加刑，法庭已對被告很客氣，被告選擇吸毒，法庭對此感到遺憾。

辯方重申被告服務警隊27年，今次案件將令他失去工作，又指被告定罪後仍以前警員身份在另一宗毒品案件中作證。裁判官表示，被告身為警員，上庭作證是履行職責，而被告曾透露要上訴，顯示他沒有任悔意。

裁判官判刑時，對於被告家人及兒子為此深受打擊而感到遺憾。從報告中，被告08年已開始吸毒，他明知不能，可惜卻選擇了吸毒，法庭應當考慮協助他戒毒，他戒毒成功才能與家人重新上路，故認為戒毒所適合被告。