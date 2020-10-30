財庫局臨時撤回2常額職位　議員鬧爆圖加快審議明日大嶼

立法會財務委員會(財委會)今午(30日)舉行會議，原定繼續審議財經事務及庫務局(財庫局)提出將2個財經事務科編外職位轉為常額職位，惟財庫局會前去信財委會撤回撥款建議。有議員質疑政府企圖加快審議明日大嶼，希望當局同樣撤回俗稱「明日大嶼」的中部水域人工島相關研究撥款項目。

財庫局表示，考慮到議員在上周五(23日)會議提出的意見，需要更長時間研究及考慮需否修訂原有建議，故決定撤回有關撥款建議。有議員質疑，政府此舉旨在讓路予明日大嶼，以令財委會更快處理。議員鄺俊宇則指，政府今次做了示範，希望當局撤回排在議程第11項的明日大嶼研究撥款項目。

另外，多名民主派議員質疑，政府只顧及民建聯的意見，相信是民建聯持反對意見，政府才決定撤回，批評政府四原楚歌、弱不禁風。議員何俊賢則指，政府並無就所有議題向其所屬政黨溝通。

財庫局副秘書長(庫務)劉震回應，重申局方已在有關信件中交待原因，指經過上周3個多小時會議時間，收到不同派別提出多項意見，需要更多時間考慮及修訂，故決定撤回。他又指，局方會因應政府就項目提出的修訂，再決定是否需要再作諮詢，又否認政府有意將排在議程較後的項目，包括明日大嶼前期研究撥款調前處理。