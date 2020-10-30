控罪書連番「甩轆」　容海恩轟律政司內部欠溝通　浪費公帑

對於裁判官陳炳宙責備，指其先後處理的4宗反修例案中，律政司或警方都錯漏百出。有學者炮轟律政司司長鄭若驊難辭其咎，而本身是執業大律師的議員容海恩直指事件反映律政司和檢控官之間欠溝通，連番「甩轆」不單止浪費公帑，更會令市民對法治失信心，若有法官因信納錯誤控罪書內容，而令犯事的人脫罪，將是嚴重疏忽。

容海恩批評接連有控罪書內容出錯，當中主控官的責任重大，然而律政司亦責無旁貸，連串事件更反映兩者之間在案件上庭審訊前，沒有做好的溝通工作，才會令連確保控罪書內容無誤的前提都做不到，直斥「基本上唔應該存在咁嘅錯」。

她又狠批目前坊間對律政司的表現已有微言，現在再出現三番四次「甩轆」的事件，不旦予人感覺「咩都錯」，以及浪費公帑和法庭時間，更對被告人、裁判官，甚至納稅人等造成不公平的情況，令市民對法治的信心和觀感進一步變差。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈則炮轟鄭若驊作為律政司的最高領導人，在事件中當然難辭其咎，因正常而言，控罪書出錯的情況甚少，尤其涉及社會關注的反修例案件，更應該小心謹慎處理，因控罪書有誤，有可能誤導法官對案情的理解，更可怕的是若有法官因此而令有犯事的人脫罪，將會是嚴重的疏忽。