政Whats噏﹕勞顧會選舉史上最激烈　建制派呼籲停止攬炒

勞工顧問委員會(勞顧會)僱員代表選舉將於11月21日舉行，今屆有27個候選人爭5個席位，相信係歷年以來最多，當中亦不乏新成立嘅泛民主派工會。有建制派參選人認為，唔應該將爭取勞工權益嘅平台政治化，呼籲停止攬炒。

代表工聯會出戰嘅九龍東總幹事鄧家彪話，自反修例事件以來，泛民主派成立好多新工會，而派人參選勞顧會選舉嘅政治意圖亦非常清晰，認為勞顧會嘅目的係爭取勞工權益，唔應該政治化。

鄧形容今次選戰係空前混亂，話唔擔心就假，選情雖未至於岌岌可危，但都只差「一級」就到，雖然自己係爭取連任，但都要認真計計數，要了解一下869個登記投票嘅工會當中，係新工會還是舊工會佔多，但無論如何都要加強宣傳同部署，拜訪唔同嘅工會以及勤力派傳單。

鄧又話擔心勞顧會僱員代表一旦被泛民主導，會淪為現時區議會嘅情況，搞到開會次次拍枱、圍堵資方代表，咁做只會正中商界嘅下懷，傾唔掂勞工權益，只會犧牲一班工人。

代表民主派出戰嘅香港酒店工會主席徐考澧話，參與選舉唔志在贏，只係希望凸顯選舉不公，認為勞顧會一直被建制工會控制，淪為被政府壓制勞工權益嘅工具。徐又話，唔掌握27個候選人當中有幾多係同路人，但會了解一下，希望藉此機會連結立場一致嘅工會代表。

勞工處指今次嘅參選人數係歷來最多，選舉單位亦即工會數目同樣係最多。現屆勞顧會委員任期將於今年屆滿，換屆選舉將於11月21日舉行，選出5名僱員代表出任下屆委員，任期為2年，至2022年12月31日。