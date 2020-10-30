控罪書錯漏百出不尋常　學者轟律政司內部「係人係鬼分不清」

對於粉嶺法院裁判官陳炳宙接連遇到4宗內容出錯並涉及反修例案件的控罪書，今日（30日）在庭上炮轟律政司錯漏百出。有學者分析，控罪書出錯本身並非尋常事，質疑律政司中「係人係鬼分不清」，懷疑是否有司法人員刻意出錯，「博懵」放生示威者。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強狠斥控罪書出錯本身已非尋常事，加上過往社會上亦有聲音質疑律政司中有「黃絲」，現時更由法官直接提出接連碰到內容有誤的涉反修例案控罪書，不禁令人猜測事件是否司法人員有心所為，放生示威者。

陳解釋，控罪書一般只會列出控罪日期，很少會把案發時間也寫出來，今次律政司被法官斥責錯漏百出，可見情況已非常「離譜」，狠批律政司內部做事愈來愈敷衍。在法治把關方面，也愈來愈「求其」和不負責任。

他又形容律政司目前情況是「係人係鬼分不清」，若當中真的「有鬼」，很可能涉及妨礙司法公正之嫌，促請警方介入調查了解。他又炮轟被嘲為避政司司長的律政司司長鄭若驊塞責，直斥她沒有盡督促下屬的工作，更甚者是有袒護下屬的歪風，令律政司中人員覺得「犯錯唔使問責」，律政司愈管愈差，他認為鄭應該下台，退位讓賢。