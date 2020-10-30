競委會准四大貨櫃碼頭公司合組聯盟　共同營運九成泊位

本港四大貨櫃碼頭公司去年初宣布合組「香港海港聯盟」，共同營運葵青貨櫃碼頭超過九成泊位，競爭事務委員會早前經調查指聯盟有反競爭效果，其後聯盟提出五項承諾釋疑，包括設定收費水平上限等。競委會於今年8月已就建議的承諾諮詢公眾，並於今日(30日)宣布決定接納有關承諾。承諾即時生效，有效期自今天(30日)起計最長8年。

競委會宣布接納由香港國際貨櫃碼頭、現代貨箱碼頭、中遠國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭等本港四間碼頭營運商，所組成的「香港海港聯盟」之承諾。根據五項承諾，各成員需要為門戶港貨物處理費設定上限；為門戶港貨物處理維持特定服務水平；為「其他使用者費用」設定上限；維持與非聯盟成員Goodman DP World Hong Kong Limited的互惠服務安排。

承諾即時生效，有效期自今天(30日)起計最長8年，而就經閘口進出葵青各碼頭，及外來貨車處理時間的服務水平，及現代貨箱碼頭的董事任命事宜所作出的承諾，則於聯盟持續的期間一直有效。獨立的監察受託人將代表競委會監察各成員遵守有關承諾的情況。