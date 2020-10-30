休班警遇襲但未認出兇徒　涉案兩男子獲撤控

一名休班警聲稱在5月15日晚，於黃大仙阻止他人張貼反修例文宣海報時，遭對方用噴霧膠水攻擊及拳打腳踢。兩名懷疑涉案男子因而被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，惟案件今（30日）在九龍城法院再訊時，控方卻主動撤回控罪，原因是證人未能在認人手續中認出被告。其中一人申請訟費，但控方指有證據顯示被告當日在場，裁判官鄭念慈最終以被告自招嫌疑為由，駁回其訟費申請。

兩名被告分別是27歲電腦技術員林浩，以及22歲無業男子劉偉川。他們原被控於今年5月15日，在黃大仙龍蟠苑龍珊閣外行人天橋，與其他不知名人士非法及惡意對涉事休班警員A的身體加以嚴重傷害。案件在5月26日首次提訊，當日二人被拒保釋，至5月29日始獲擔保。

次被告代表律師在控方撤控後提出訟費申請，指次被告雖然在警誡下保持沉默，但他亦有一直配合警方調查，沒有自招嫌疑。況且一般而言，若控方撤回撤罪，辯方理應獲得訟費。但控方則指出，警方當日檢獲大批宣傳海報中，發現次被告的53個手指印及掌印，反映他當日在場，只是證人沒將他認出，認為他是自招嫌疑。