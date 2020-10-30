無業男否認塗鴉港鐵設施　稱逃跑不代表心虛

無業男被指在去年9月，管有噴漆及剪刀等物品，並用漆油塗污港鐵站內售票機及中銀自動櫃員機，被控刑事損壞及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，他否認控罪，案件今（30日）在九龍城法院開審。辯方爭議控方未能證明刑毀的人就是被告，以及他的不法意圖。法庭裁定表證成立，被告不自辯也不傳召證人，案件押後至11月16日裁決。

22歲被告盧栢軒，報稱無業。他被控於2019年9月1日，在港鐵鑽石山站內，損壞屬於港鐵的3支閉路電視鏡頭及3部自動售票機，和損壞屬於中銀的一部自動櫃員機。另外，他亦被控保管一樽塑膠的白色油漆、一支刷、兩把剪刀、一把鎅刀、兩支黑色噴漆、一支白色噴漆及一個打火機。

控方案情指，當天中午12時許，一名穿黑衫黑褲孭背囊，戴鴨舌帽、深色眼鏡和深色口罩的男子，進入鑽石山港鐵站，用噴漆連續噴污3部售票機、閉路電視鏡頭，以及中銀櫃員機，之後逃去。警員到場，追捕穿着黑衣的被告。過程中被告把背囊掉到地上，他最終被截停，警方並在背囊中檢獲涉案物品。

辯方陳詞指，控方未能在毫無合理疑點下證明刑毀的黑衣人士便是被告，而且涉案物品只是一般裝修工具，不一定是用作毀壞。而即使被告逃跑，也不代表他作賊心虛。