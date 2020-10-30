議員轟黎智英無誠信　要為造假報告向公眾交代

壹傳媒黎智英承認其助手Mark Simon出手，委託撰寫拜登兒子醜聞造假報告。有議員指，黎智英早前否認委託任何人撰寫有關報告，惟現時180度大轉變，批評黎智英毫無誠信，亦不可能不知情，又指黎的私人公司斥資造假報告攻擊美總統候選人，必須向公眾交代。

議員陸頌雄表示，黎智英助手Mark Simon擔任過美國海軍情報員，其父親亦曾任美國中情局（CIA）人員，可見與美國關係千絲萬縷，而Mark Simon作為黎左右手，事件又怎可能與他無關，亦不可能不知情。但早前卻否認委託任何人撰寫報告，陸直言「如果真係無做，又點會一時一樣，無做又何需承認」，完全是此地無銀三百両。陸對於黎智英造假報告完全不意外，認為這是他歷年的作風，「老作」成性。

另一名議員葛珮帆同樣認為黎智英「唔知邊句真邊句假，講啲唔講啲」，態度模擬兩可，無個人誠信可言，企圖利用傳媒左右大局，一時一樣，公器私用。她表示，如果確實造假報告，看來其誠信又要創新低，但作為傳媒老闆，她認為絕對有必要站出來給公眾一個明確交代。