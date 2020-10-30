黎智英私人公司涉出資撰造假報告　評論員指黎不知情很牽強

美國全國廣播公司（NBC）周五（30日）報道，早前網上流傳有關美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件，可能涉及造假。發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫。香港及台灣《蘋果日報》均發聲明否認，惟壹傳媒黎智英在《蘋果日報》報道中表示，助手Mark Simon在事件上有參與（involve），其所使用的金錢亦由黎的私人公司提供。有時事評論員直斥有本地傳媒牽涉外國選舉相關風波，形容情況不健康，認為港府需要關注此事；同時指黎智英否認與事情有關，認為黎可能是「見推唔甩(身)，就意圖將責任推畀身邊人」。

時事評論員陳雲生認為，美國、壹傳媒主席黎智英、香港《蘋果日報》，三者關係匪淺就「係人都知」。而曾揚言「為美國而戰」的黎智英日前更料美國現任總統特朗普將會連任，予人感覺黎屬於特朗普的支持陣營。

對於今次香港《蘋果日報》涉及「情報」文件風波，陳雲生認為事有蹺蹊，指空穴來風未必無因。陳同時指出，《蘋果日報》為本港其中一間傳媒，一旦於此事上處理不當，分分鐘將香港捲入今次風波之中，「恍如將香港扯入是非網，對港人構成不公」，故認為即使《蘋果日報》及黎智英否認有關，亦有必要進一步向大眾交代。

陳雲生提到Mark Simon曾為美國軍部效力，曾作為軍人理應相當重視紀律。而Mark Simon為黎智英的助手，陳質疑他作為助手不會在未得到黎同意下就行事，何況所使用的金錢更由黎的私人公司提供；若說黎毫不知情，邏輯上可謂「完全講唔通」、「好牽強」。