萬聖節前夕酒吧延長營業至凌晨2時　市民趁機狂歡暢飲

隨着新冠肺炎疫情放緩，港府早前宣布放寬食肆禁聚令措施，由今日(30日)凌晨零時起，食肆、酒吧及酒館營業時間可延至凌晨2時，並放寬食肆每枱人數由目前4人增加至6人，酒吧亦由2人一枱放寬至4人。而即將踏入萬聖節加上周末效應，不少市民紛紛出外慶祝，有人戴上怪誕頭飾及應節衣着到場感受節日氣氛，亦有人聯群結隊到酒吧林立的尖沙咀諾士佛臺及中環蘭桂坊一帶酒吧及食肆暢飲狂歡。

東網記者今晚9時許到尖沙咀諾士佛臺一帶視察情況，街上十分熱鬧，人潮如鲫，不少酒吧已經座無虛席，但秩序井然，不少市民均遵守防疫措施，多為2人或4人一枱，各枱之間亦已安裝上膠板，有客人在進食前都不敢貿然將口罩除下，非常小心翼翼。

另一方面，中環蘭桂坊一帶，未知是否擔心有市民無視禁聚令安排，警方派出多名警員於上址各酒吧食肆巡視，並於場內呼籲市民要注意社交距離及提醒要戴上口罩。至晚上約10時，蘭桂坊出現更多人流，其中有家長帶同小童到場，一同精心打扮慶賀萬聖節，而警員亦再次到場巡查，再三提醒市民注意保持距離及戴上口罩。