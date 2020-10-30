婦人先迷暈後勒死兒子　認誤殺被判一年醫院令

有精神病史的五旬婦人，在湯內加入20粒安眠藥，先迷暈其23歲兒子，再用電話線勒死他。婦人事後服老鼠藥自殺不遂被捕，她早前在高院承認誤殺罪，法官今天(30日)判被告一年醫院令，期間被告需入住小欖精神病院接受治療。法官形容案件為悲劇及令人傷感，被告奪去獨生子的性命，相信她一生均會感內疚及自責。

現年57歲的被告趙麗霞，早前承認於去年2月22日，在將軍澳善明邨善禮樓住所內，誤殺其兒子黎裕帆。辯方求情稱，被告的丈夫在她產子後不忠，並拋妻棄子。被告認為死者自幼有學習困難和智力偏低，他在中五畢業後找不到工作，更埋怨被告「點解要生我出來」，令被告相當傷心，出現殺子後自殺的念頭。

辯方認為被告精神狀況已改善，可判她感化令。惟法官指，據精神科報告顯示，被告服藥後雖已有改善，但醫生認為被告仍未意識到自己的精神病，須入院接受治療，故判被告一年醫院令。

案情顯示，被告殺子後，於翌日晚上在住所大廈的升降機內步履不穩，保安員發現後召喚救護車。被告向救護員稱於前一天跟死者一同服食了老鼠藥，消防到屋內發現死者仰臥在客廳梳化，他當時已經死亡。

被告其後指覺得死者無法經濟獨立，在案發前一至兩天，決定與死者同歸於盡。案發當日凌晨，被告將20粒安眠藥混入湯內讓死者喝，被告趁他睡着時用一條白色叉電線勒他頸至其斷氣，被告亦先後服食老鼠藥及安眠藥自殺。