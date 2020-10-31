最低工資委員會今交報告傾向凍薪　勞工界委員拒簽署

最低工資委員會上月完成法定最低工資水平檢討，但未能達成共識，基層工人明年或要面臨凍薪，委員會最遲今日要向政府提交報告。消息稱，報告撰寫總結，指大多數委員傾向同意凍結法定最低工資，維持在37.2港元水平；按慣例主席及委員需簽名作實，但勞工界3名委員拒絕簽名，成為2010年立法制定最低工資以來，首次有委員拒簽。工聯會理事長黃國形容凍薪做法涼薄，勞資未能取得共識，政府應主持公道，至少按過去兩年通脹4.8%加薪。

法定最低工資水平每2年檢討一次，最初時薪28港元，經過4次調整後，去年調整至37.5港元。上月勞工界、僱主及學者等9名委員經過兩輪談判後仍未達共識，委員會最遲10月底前向政府提交建議報告，料明年5月落實。據了解，身為委員會秘書處的勞工處尚未提交報告，以個人身份委任的勞工界委員，包括職工盟創會主席劉千石、工聯會副會長梁頌恩及勞聯前主席吳慧儀拒絕簽名。提交報告後，政府將最後決定凍薪或調整。

勞工界要求最低工資調整至少追上近2年通脹水平，即把時薪37.5港元增至約40港元，凍薪即令基層僱員在通脹下等同減薪，至2023年才有望調整。僱主委員認為疫情下營商環境轉差，至今未見曙光，只同意凍薪，經過2輪談判，委員得不到共識。

勞工處回應東網查詢時稱，最低工資委員會需要在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間，取得適當平衡，並要顧及維持香港經濟發展及競爭力。委員會完成檢討後，10月底向行政長官會同行政會議提交建議報告，該處適時公布工作進展及建議報告內容。