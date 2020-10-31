疫情下院舍長者思念成疾　中心安排酌情探訪解相思之苦

一道玻璃門，承載了家屬和長者的思念。曾經每日探訪，到現在一面難求，76歲李伯伯在疫情限制下，能夠坐著輪椅隔着玻璃門與女兒進行電話探訪，已是他最大欣慰。自第三波疫情爆發後，安老院嚴格限制探訪，有長者因而思念成疾、情緒低落、體重急跌10磅，保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心提供新安排，改善相關情況。

4年前中風的李伯伯，今年8月入住樂安居。家人因疫情無法進入老人院，為他打點一切及回家，令他脾氣變得不耐煩，院方安排下，每周1至2次他隔着玻璃與家人見面，每月回家一次。女兒李小姐笑言「有得見好過無得見」，她會帶同點心安慰他，並多打電話聯繫，讓他感到家人陪伴，保持心理健康。一家人都希望疫情受控，院舍可恢復探訪。

樂安居暨耆盛長者日間護理中心營運經理盧嘉儀指，限制探訪對長者情緒有影響，有長者出現拒絕進食及失眠等問題，3位長者2個月內體重急跌10磅，亦有認知障礙長者拒絕合作及游走。院方雖加派人手管制及巡邏，並讓他們與家人視像通話，但情況未見改善。因此，採取新措施，酌情讓家人探望情緒困擾的院友，而一般長者家人則可預約，隔着玻璃與長者見面15分鐘。

長者日間護理中心亦會調整活動安排，例如單對單小組活動以增加長者間的互動、安排治療師及器材協助長者每日做運動等。