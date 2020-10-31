蘭桂坊有酒吧及酒客涉違禁令　齊齊收告票

踏入萬聖節，中環蘭桂坊更見人頭湧湧。港府早前宣布放寬食肆禁聚令措施，由昨日(30日)凌晨零時起，食肆、酒吧及酒館營業時間獲准延長至凌晨2時，而食肆每枱人數由4人增6人，酒吧亦由2人一枱放寬至4人。昨晚入黑後，適逢周末及萬聖節將臨，大批市民出外慶祝，大街小巷不乏戴上各種頭飾及應節衣着，與周圍市民及遊人一同感受節日氣氛，及至今日（31日)凌晨零時萬聖節到來，酒吧林立的中環蘭桂坊一帶酒吧，處處出現情緒高漲的慶祝人潮，現場秩序大致良好。

東網記者自昨晚深夜開始，在蘭桂坊一帶視察情況，期間不時有大批軍裝、便裝警員，連同機動部隊同僚於上址各酒吧食肆巡視，並不時進入食肆及酒吧內，提醒市民要注意社交距離，及時刻需戴上口罩，而數名食環署人員亦進入酒吧查看，並再三提醒市民注意保持適當距離及戴上口罩。

約於今日凌晨1時，一批警員於其中一間酒吧門外用橙帶拉起封鎖線，並進入該酒吧調查，未幾一名女子被警員帶離酒吧，到附近一角落接受警員進一步查問後，其後由救護車送院治理。據了解，有人在酒吧內爭執，警員帶同盾牌戒備，現場無人被捕。

及至凌晨接近2時，當酒吧及食肆已屆打烊之際，大批酒客及食客結帳步出店外，惟各人疑意猶未盡，未有即時散去，蘭桂坊聚集大批遊人。其時多名警員繼而圍封其中一間正落半閘酒吧，懷疑該酒吧尚有客人未依禁聚令時限離開，警員正在場了解。

警員經調查後，在該酒吧內發現多名男女酒客，涉違反禁聚令，遂向在場各名客人發出定額罰款通知書，而酒吧負責人亦涉嫌違反相關停業令被票控。與此同時，警員亦兵分多路，查看區內的酒吧及食肆，是否仍有客人未離開，區內夜蒲人士亦陸續散去。