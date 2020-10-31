東方日報A1：涉造假抹黑拜登Mark Simon有份　黎智英公司出資金

美國全國廣播公司（NBC）昨日報道，早前網上流傳一份長達64頁、有關美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件，可能涉及造假，發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫。香港及台灣《蘋果日報》昨日隨即發表聲明，否認曾委託任何人撰寫任何文件。不過，壹傳媒黎智英其後在《蘋果日報》報道中表示，助手Mark Simon在事件上有參與（involve），其所使用的金錢亦由黎的私人公司提供。有時事評論員直斥有本地傳媒牽涉外國選舉相關風波，形容情況不健康，認為港府需要關注此事，黎可能是「見推唔甩（身），就意圖將責任推畀身邊人」。Mark Simon昨深夜道歉及辭職，據了解應是辭去黎智英私人助理一職。

報道指，文件由名為「颱風調查」（Typhoon Investigations）的虛假情報公司製作，文章作者自稱是瑞士安全分析師阿斯彭（Martin Aspen）。專家分析後發現這是偽造的身份，個人資料圖片由人工智能人臉生成器製成；經搜尋公眾紀錄及社交媒體後，沒有人以阿斯彭身份在瑞士居住，報稱曾工作過的公司也證實沒有該員工。報道續指，最早在網上發布該文件的其中一人鮑爾丁（Christopher Balding），是在Twitter有名的中國觀察家。他起初否認是文件的作者，強調是收到報告，其後才承認自己是部分內容的作者，以及阿斯彭此人並不存在，但指主要作者要求不披露身份。鮑爾丁向NBC聲稱，文件由《蘋果日報》委託撰寫；報道指《蘋果日報》發言人向NBC證實，該報與鮑爾丁在文件上合作。NBC指，該份虛假的情報報告，記述了亨特在中國經商的陰謀論消息，多名特朗普親信均有轉載，以打擊拜登選情。

香港《蘋果日報》發表聲明，指並無委託鮑爾丁或任何人士撰寫任何文件或報告，NBC報道提及的文件與香港《蘋果日報》無關，該公司並無收過任何NBC查詢，之前亦無就事件作出過正式回應。黎智英昨晚則在Twitter貼文指，Mark Simon利用黎的私人公司的資金作研究，因金額只有10,000美元（約78,000港元），所以毋須獲黎的批准。壹傳媒亦發表聲明與Mark Simon「割席」，指他現時並非該集團員工，亦不能代表該集團，任何意見、行動及言論並不代表該集團。

台灣《蘋果日報》也發表聲明，指從未委託任何人撰寫該文件或參與跟此一調查報告製作及撰寫有關的事情，從未接觸來自NBC的任何查詢，要求NBC立即更正澄清。台灣《蘋果日報》報道，黎智英經深入了解後，知道是其助手Mark Simon以其個人公司的名義，與鮑爾丁接觸作資料調查。而Mark Simon亦表示，他以私人身份委託鮑爾丁對報告中的相關人士進行背景調查。報道引述Mark Simon指，他是對拜登的朋友林俊良（Michael Lin）的背景及關係圈感好奇，故調查此事，惟在調查研究中沒有得到太多想要的資料。

對於今次香港《蘋果日報》涉及「情報」文件風波，時事評論員陳雲生認為事有蹺蹊，空穴來風未必無因，《蘋果日報》作為本港其中一間傳媒，一旦於此事上處理不當，分分鐘將香港捲入今次風波之中，對港人構成不公，故即使《蘋果日報》及黎否認有關，亦有必要進一步向大眾交代。陳亦質疑Mark Simon作為黎的助手，不會在未得到黎同意下就行事，何況所使用的金錢更由黎的私人公司提供；若說黎毫不知情，邏輯上可謂「完全講唔通」、「好牽強」。

此外，《蘋果日報》雖否認委託撰寫美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特的醜聞，但本報翻查該報近月的報道及專欄，發現多篇文章均傾向支持共和黨候選人特朗普，相反，對拜登的報道則較負面。該報於周一（26日）一個專欄上指出壹傳媒黎智英等人，「不約而同認為拜登個仔亨特嘅性醜聞未必會影響父親選情，但特朗普仍然有機會勝出。」

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