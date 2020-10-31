Dr.東：40歲後男士三成有更年期　性能力下降脫髮宜補肝腎

40歲男士有三成人會出現更年期症狀，中醫建議按摩手腕內側的「內關」穴，改善不適。（洪紫嫣攝）

40歲是不惑之年，對男士來說也可能是更年期的開始。男士更年期並不罕見，40至70歲的男士中，有30%會出現更年期症狀，包括性功能下降、失眠、腰痠、脫髮，情緒容易波動，並有抑鬱現象等。中醫認為，陰虛的男士容易有更年期症狀，建議踏入更年期後生活要有規律、維持均衡飲食，以樂觀平和的心態面對人生新階段；適時以補益肝腎、安神的食療調理身體。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師羅健雄表示，黃帝內經《素問．上古天真論》記載男性生長、發育及衰老的自然規律，從出生開始，男性的腎氣不斷充盈，筋骨、肌肉逐漸健壯，32歲為巔峰。約40歲左右，腎氣開始衰弱，生理機能走下坡，當中陰虛者較容易有更年期症狀。隨着肝腎逐漸衰退、腎氣流失，他們較容易出現肝腎陰虛，進入更年期。

羅健雄說，更年期男士一般會體力下降、腰痠、脫髮、健忘、潮熱及難以集中精神。性功能方面，容易出現勃起功能障礙、陽痿、早洩、尿頻、夜尿多、排尿不暢等症狀。由於腎氣減弱，再加上面對精力減退、即將退休、兒女成長等人生變化，亦容易情緒波動、抑鬱、憂慮、缺乏動力及失眠。

女性停經前後賀爾蒙驟變，更年期轉變較為明顯，但男性的更年期變化是緩慢、漸進的過程，症狀比較隱晦，大部分人都是因為性功能下降才求醫。中醫針對更年期治療主要以疏肝解鬱、補益腎氣、調和陰陽氣血為主，根據不同臨床症狀辯證論治。

欲預防或減輕更年期症狀，羅指生活要有規律，堅持做適量運動，以樂觀平和態度處事，避免憂思焦慮。日常飲食要均衡節制，少吃生冷寒涼、濃味過甜、煎炸酸辣等食物，以免損傷脾胃；多吃安神補腎之品如酸棗、百合、合歡花、桑椹、核桃、栗子、蓮子等。市面上有不少標榜能補益肝腎的保健品，羅認為服用前應先諮詢中醫意見，掌握自身體質情況。他又建議可多按摩手腕內側的「內關」穴以及脛骨內側的「三陰交」穴，改善更年期不適。

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