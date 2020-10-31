免檢疫人士確診　陳肇始死撐屬個別個案

本港零源頭不明個案昨日(30日)再度斷纜，患者在本月6日經深圳灣口岸從深圳以豁免人士身份回港。食物及衞生局局長陳肇始今早(31日)在電台節目表示，患者是在潛伏期外的時間往返內地，當局仍在追蹤患者的感染源頭。但她強調，內地目前疫情非常穩定，認為現時本港的豁免檢疫安排並無問題，今次只是個別個案，不會因而卻步。她又指，「健康碼」的研發工作已經大致完成，但與內地通關的先決條件，是本港疫情要受控，政制及內地事務局正與內地當局商討有關安排。

陳肇始續指，目前有不少港人在大灣區城市居住，當局正安排他們回港後豁免14天強制檢疫安排，又指相關工作已經準備就緒，將於下月內展開，落實初期則設有一定限額，以免相關人士一次過同時返港。

另外，政府早前表示準備設立4個長期社區檢測中心，陳肇始表示選址已選定，分別設於鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，每日「朝8晚8」開放。她透露，檢測中心已大致完成招標程序，有望下月內為市民提供自費檢測服務，費用會盡量低；而當局亦會購買部分服務，當社區有群組爆發時，可安排有關人士前往檢測。她又指，當局會持續改善普通科門診診所派樽和收樽安排，包括擴展收樽時間，以及研究於周末派樽。