本港經濟正在谷底整固　陳茂波：無意推第三輪保就業

政府估計本港第3季本地生產總值按年實質下跌3.4%，跌幅比第2季顯著收窄5.6個百分點。財政司司長陳茂波今日(31日)在電台節目表示，現時本港經濟正在谷底整固，而未來情況仍取決於疫情發展。他又指，政府無意推出第三輪保就業計劃，認為現階段最重要是重啟經濟，不應再用全面及沒有針對性的措施刺激經濟，否則會造成很大浪費。

陳茂波稱，本港的進出口貿易有大幅改善，第三季的出口貿易按季增長9%，若果內地疫情繼續受控，估計內地明年經濟增長能達到預期的7%至8%，相信對香港經濟必定受惠。他又指，近日本地消費有好轉，相信進一步放寬與餐飲業的社交距離措施，對帶動相關行業的生意有一定幫助。此外，酒店住宿服務的失業率亦在9月有大幅改善。

第二輪保就業計劃即將結束，陳茂波表示，政府目前無意推出第三輪保就業計劃，他指有國際組織提到，在疫情爆發初期應全面、大力推出不同措施，但當疫情稍為受控時，紓緩措施應具針對性，否則造成很大浪費。近期旅遊業浮現結業潮及停薪留職等現象，他只表示政府已放寬本地遊限制，為業界爭取更多生意，並無正面回應會否為旅遊業專設第三輪保就業計劃。

對於有意見認為政府應該再派錢，陳茂波強調，預計來年財赤至少達3000億元，要穩住經濟不能「一招了」；他又指現時政府開支進入整固期，要應使則使，但不應輕易削減公共工程，需要審慎行事，以穩定市場，支撐經濟及保就業。被問到財政預算案會否縮減派糖措施，陳茂波認為現階段討論言之尚早，但承認是其中一個需要考慮的方向。

美國總統大選下周二(11月3日)舉行，陳茂波相信，美國對華政策的大方向不會改變，並會聯同盟友繼續壓制中國發展，本港面對的不利環境會持續。他指，本港依賴外圍經濟，當與歐美的往來有阻滯，更加要緊貼內地發展，加上在疫情下中國是經濟恢復最快的國家，更有增長，香港必須扣入中國內循環的經濟戰略，而粵港澳大灣區正是切入點。