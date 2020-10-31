涉造假抹黑拜登　黎智英難甩身　各界斥蘋果日報「新聞界敗類」

美國全國廣播公司（NBC）昨揭露，早前網上流傳一份有關美國民主黨總統候選人拜登的兒子亨特及其在中國生意的「情報」文件，可能涉及造假，發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫，《蘋果日報》昨午先否認涉事，壹傳媒黎智英其後承認助手Mark Simon有份參與，所用金錢由黎公司提供，Mark Simon昨深夜道歉及辭職。有政界人士直斥事件是國際性的政治醜聞，令《蘋果日報》成為「新聞界的敗類」，加上涉及抹黑內地，可能已涉違反《港區國安法》，黎智英不能卸責。

「23萬監察」發言人王國興質疑，事件的本質是黎智英及其集團的政治操控，涉及濫用第四權作假新聞，以操控美國大選，事件被各國的媒體大肆報道，已成為國際醜聞，嚴重影響香港傳媒在國際間的地位，而《蘋果日報》亦可謂是「新聞界的敗類」，質疑黎智英沒有可能不知道Mark Simon的行動，事後黎智英與Mark Simon「斬纜」，無非是希望「棄車保帥，自己踢爆自己」，以洗脫文件背後有可能干犯的罪行。

王國興又指，事件曲折離奇，文件先由名不經傳的機構引用不知名學者的研究，再被廣泛報道，加上內容主要是抹黑美國總統候選人拜登、及中方的對外關係，令人質疑是刻意製造的假新聞，形容事件是「香港開埠以來從未出現過」、「破天荒的大醜聞」、「簡直離晒大譜」。他又表示《蘋果日報》自去年修例風波起，便肆意抹黑攻擊執法部門，在市民的眼中一早便是「製造謊言謬論假新聞的謠言公司」。

就事件有可能影響國家的對外關係，王國興認為涉事的人很有可能涉反《港區國安法》，當局應嚴懲「反中亂港」分子，尤其是黎智英般「活生生的漢奸」，而若Mark Simon認為自己是清白的，可以坦坦蕩蕩回港接受調查。

本身是大律師的議員梁美芬表示，雖然黎智英聲稱Mark Simon不需要得他的容許便可以動用資金，但法律上以該公司名義所進行的事務，其最高負責人有連帶責任，黎智英難以完全「甩身」。議員蔣麗芸亦指，若文件「真係假報告」後果非常嚴重，被抺黑的人可以採法律行動，而對該候選人而言必定會造成一定程度的傷害。蔣又指《蘋果日報》有數次涉嫌造假，對事件的報道誇大其詞更是不計其數，形容其行為「缺德」。