政府擬推「安心出行」應用程式　供市民自願記錄行蹤

政府正招標製作一個流動應用程式，讓市民自行記錄其出行紀錄，做法與內地的「健康碼」相似。當局預計稍後會在體育館、泳池、熟食市場等逾260個政府場地作試點推行。政府強調，該程式由市民自願參與，資料亦只會儲存在用戶的手機內，不會上傳到任何中央資料庫。

根據食物環境衞生署網頁，政府擬推出感染風險通知流動應用程式，惟當局其後已在網頁上刪除相關文件。文件提到，該應用程式命名為「安心出行」，目的是為市民提供便利的數碼工具，自行記錄他們的出行紀錄，並方便商戶記錄到訪的人士。場所營運者可自願登記，領取場所二維碼，並張貼二維碼於場所的當眼位置。

市民須先下載政府的「安心出行」應用程式，使用時毋須登記，只須在進入場所時以「安心出行」掃描場地的二維碼，並在離開時按下「離開」按鈕，應用程式便會儲存使用者的出行記錄。如使用者曾與確診者同時到訪同一場所，會在應用程式收到通知及健康建議；如使用者確診，衞生防護中心會向用戶提供個人識別碼，並要求使用者提交其出行記錄，以協助追蹤潛在的緊密接觸者。

當局認為，應用程式適用於多人群聚集及個人之間較緊密的場所、有脫下口罩活動的場所等。康樂及文化事務署已提供164個室內設施張貼二維碼，包括115個體育館、45個游泳池及4個其他場地(單車館、展覽館、活動室等)；食物環境衞生署亦已提供97個場地，包括23個熟食市場及74個街市，予當局張貼二維碼。