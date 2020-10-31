油麻地停車場大廈將拆卸　明日起分階段停用

逾60年歷史的油麻地停車場大廈，為配合路政署建造中九龍幹線工程，將於明年初拆卸，運輸署指停車場將於明日(11月1日)起實施首階段封閉，停車場6至8層今(31日)是最後一日開放，大部分位置已有車輛停泊。由明年1月1日起，停車場將全面封閉並終止營運。

東網記者今早到油麻地停車場視察，發現將於明天起封閉的停車場6至8樓仍有逾10架車輛停泊，有職員在車輛的擋風玻璃前放上通知，列明停車場大廈永久停用的時間表，及油麻地公共圖書館的臨時重置安排。

有習慣把車輛停泊在該停車場的市民表示，若停車場拆卸後只可以選用附近的私人停車場泊車，不方便之餘價錢亦會較貴，希望政府考慮在原址興建多層停車場以便利當區的居民。

在停車場內亦貼有通告，提醒車主附近的公眾停車場為海庭道停車場及海泓道停車場，約距油麻地停車場1公里遠。在實施首階段封閉後，停車場的私家車停車位和電單車停車位數目會分別減至440及66個。停車場的第2階段封閉會於12月1日起實施，屆時停車場第5層亦將會停止使用並永久封閉。