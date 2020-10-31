西貢相思灣村工人續清廢料　議員斥村霸破壞竟要公帑埋單

自東方報業集團（下稱「東方」）踢爆西貢相思灣村違法推土闢路至今8日，政府仍然「歎慢板」，沒有圍封違建道路，只清理建築廢料草草了事，任由附近的自然保育區淪建築廢料堆填區。有環保團體指非法傾倒建築廢料對環境造成極大傷害，批評當局把關不力。議員則狠批政府只做門面功夫，等同縱容和包庇不法之徒，村霸破壞卻要公帑埋單，極不合理。

東方日前獨家披露有人在相思灣村及下洋村交界的綠化地帶，以混凝土開發闢一條「水泥路」，更試圖以黃泥覆蓋「裝假狗」，通往一幢三層高的「神秘丁屋」。附近受嚴格規劃發展管制、近2,000呎的自然保育區亦成為「堆填區」，滿布水管、瓦礫等建築廢料，放置多個儲物用貨櫃。今早﹙31日﹚9時，地政總署外判人員繼續在相思灣村進行清理工作，兩架吊車將大批建築廢料及木板夾走，日前已清走五個貨櫃，現場仍剩下兩個貨櫃。有工人表示，貨櫃最快今日下午夾走。

「其實今次相思灣明顯係大規模開發，我唔明點解規劃署同地政唔同環保署一齊執法，保育返當地環境！」綠色力量副主席文志森批評，地政總署及規劃署處理此類違法個案需時甚久，動輒9個月至一年時間。即使違法行為被揭發，不法之徒仍會爭取時間「賺到盡」，「期間賺到嘅錢分分鐘多過罰則！」他指非法傾倒建築廢料對土地造成極大傷害，重金屬會污染泥土及附近植物，動物誤食廢料隨時死亡，生態的損失無法補償。

「政府呢啲係頭痛醫頭，腳痛醫腳，只係不痛不癢。」議員柯創盛狠批事件發酵八日，政府仍未圍封道路，只做些門面功夫，等同縱容和包庇不法之徒，令事件沒完沒了。他質疑地政總署聲稱有使用航拍機協助執法，奈何霸地一再發生。他懇請該署加強監管，向市民交出成績來，否則只會不斷浪費公帑，為不法之徒「執手尾」。另外，政府亦應該研究相關法例有否過時，是否需要加強懲處，從根源堵截土豪權貴在鄉郊橫行的風氣。