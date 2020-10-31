港大辦網上入學資訊日　將推雙學位新課程

香港大學今日(31日)舉行網上本科入學資訊日2020，安排逾60場網上講座，港大學生、老師與參加者線上互動交流，即時解答問題。港大表示，由於考生人數減少，今年聯招入學成績下跌屬正常現象，港大來年將開設綜合理學士及研究碩士的新課程，並與海外學府合作推出雙軌雙學位課程。

由於香港中學文憑試考生人數大減，大學學額不變的情況下，港大不少課程的收生分數下跌，收生及國際生交流事務總監嚴志堅認爲屬自然現象，部分大類收生，即學額較多的課程都有調低入學分數，但他強調60%課程都毋須調低，校方都滿意新生質素。由於去年港大已經降低收生要求，相信來年收生分數分別不大。

被問及疫情及香港中學文憑試的變動會否影響來年新生入學，嚴表示，今年首輪收生面試會於12月舉行，並移師網上，屆時醫學院及工程學院會率先進行面試。另外，校方也會密切留意考試機構的考試安排變動，並依照情況安排不同形式的考核，他表示校方不會完全集中於考試分數，也會收集學生的校內表現，以了解學生的領袖才能及社會責任。

課程方面，港大2021年將開辦科研專才啟導課程(Science Master Class)，為一理學士及研究碩士的雙學位課程。課程提供7個精研主修，學生將由頂尖的科學家指導做研究，如黃乾亨黃乾利基金教授(化學與能源)及化學系講座教授任詠華，及謝仕榮衞碧堅基金教授（數學）及數學系講座教授莫毅明。課程旨在培養學生的研究潛能和興趣，預計收生人數為15至20人。

另外，港大也會與世界各地大學合作，推出雙軌雙學位課程，如與英屬哥倫比亞大學商學院合作，學生第1及第4年將於香港大學經濟及工商管理學院就讀，第2至3年將負笈海外，培養國際視野。醫學院也會推出新的護理學學士課程，並集中於領導才能培訓，預計收生15人。

至於文學士(建築文物保護)將與理學士(測量學)課程合併，預計收生人數會增加至約40人，以上課程具體資料將於日後公布。港大11月中也會推出一系列獎學金，包括護理學、社會工作及社會行政、教育、文理學士課程，應屆考生如有需要，須自行申請。