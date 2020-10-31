劏房戶疫情0收入　自力更生助基層裝修：津貼當安慰獎

博華因疫情失業大半年有多，獨自困在劏房床上令他非常壓抑，決定運用其五金裝修技巧，幫基層維修助人自助。

在新冠病毒衝擊下，香港各行各業大受打擊，本港失業率更升至16年來新高，大批市民無奈加入失業大軍。劏房戶博華由年初失業至今，厭倦了每天只吃一餐充飢、對着四面牆困獸鬥的生活，看着無動靜的招聘群組，他決心疫情下重操故業為基層裝修，助人自助。

博華早年由內地來港，曾在內地從事水電裝修工作，來港後牌照不被承認，輾轉投身廚房工作。在上年12月，他因私人原因辭去工作，「經常請假唔好意思，要人頂嗰位，索性辭職，當時飲食業係幾興盛」，豈料後來百業蕭條，飲食業更是首當其衝。

「搵咗好耐，一直都搵唔到」，從前響個不停的飲食業招聘群組，現在變得水盡鵝飛，「一靜就靜咗最少3個月，都睇唔到話邊到請人。」坐吃山空的日子，博華惟有勒緊褲頭，每天只吃到一餐。捱到行家介紹工作，博華兩次都先被裁走，「我未試過做飲食業，10日就放咗我4日無薪假。」

「後來其他宿友都失業，見多咗佢哋」，博華自嘲這是疫情間唯一的好事，令原來空無一人的9人劏房單位開始漸有人煙。「有機會一齊傾偈，一齊飲茶」，和他們混熟亦意外為他帶來轉機，「宿友話帶我去無家者協會（基督教關懷無家者協會）坐下，我悶咪去。」

「大家交流下，Nick（協會社工）就話邊到要裝水喉，廁所塞，水喉漏水呀」，博華聽後忽發奇想，以往的裝修技巧仍在，或許這是個機會，「我就話我去幫你做得唔得？」從此，博華就成為了協會幫助基層裝修的「特工隊」的一分子，Nick遇到任何裝修相關問題就會請他幫忙，亦會給予他少許津貼，「都算係苦力勞動，（津貼）算係安慰獎。」

施比受更為有福，對博華來說，他更看重的是人與人之間的交流，以及助人的滿足感。他憶述一次去山邊石屋裝修，「兩母女住，水管漏水就拎膠布包，佢哋真係基層中嘅基層。」修補完畢，他和同事甫出門口，天突然下起雨來，他百感交集：「自己咁差都幫到人，但整完一刻同以前對住四幅牆嘅心情係兩個世界，自己好似得到好多咁，個人無咁迷惘。」

採訪當日，博華和Nick一起到劏房戶家中維修電器，Nick指自己見證着博華的成長，「佢哋話幫到邊個家庭、邊個水喉係佢哋修理，聽到好多呢啲故事，令我好鼓舞。」在疫情下，不少從事基層工作的無家者及劏房戶都面臨失業問題，能夠善用他們的五金維修技巧助人自助，Nick亦有很大成就感，「喺疫情下搵到佢助人嘅價值，係好開心。」

「我要生存，我要食飯，自然就有辦法」，博華堅定地說。在危機中尋生機是港人疫下寫照，博華亦是當中的佼佼者。他除了重操故業助基層裝修，亦着手在香港考取水電牌及保安牌照，而非坐以待斃「等運到」，「每一件事我都會做，邊件事有機會，邊件事嚟到，我都會接受，最緊要識去面對。」