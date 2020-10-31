涉通訊群組接工作販運380萬元大麻花　中五男生准保釋禁離港

海關日前破獲郵寄逾16公斤大麻花到港之毒品案，一名接收郵包的16歲中五學生於前日(29日)被拘捕。該學生現被控一項販毒罪，今日(31日)被解往沙田裁判法院提堂。他今日暫毋須答辯。裁判官應控方要求，將案押後至明年1月22日，在屯門法院再訊。期間該男生獲准保釋候訊。

本案被告張智軒，被控在今年10月29日，在其屯門友愛邨住所內，非法販運16.32公斤大麻花，市值約380萬港元。控方今日向裁判官表示，因涉案大麻花需時化驗，因此要求將案押後。控方案情顯示，海關人員按地址將載有大麻花的郵包送到被告住所後，被告開門接收。被告並表明就算他不是郵包上的收件人，也會負責收件。當海關人員問他郵包單號時，海關留意到他有打電話詢問。

被告被捕後，海關檢取其電話檢查，發現被告為一個通訊組群的成員。組群中有人詢問，有沒有人願意做接收大麻的工作，而被告就答應。控方指被告對郵包藏有大麻之事完全知情，有強力證據足以指控被告。不過辯方就表示，會質疑通訊內容是否真正指涉大麻。

雖然控方反對被告保釋，不過裁判官在考慮所有因素後，最後仍決定批准被告以5萬港元現金保釋外出，期間被告不准離港，並須在指定地址居住，逢星期一、三、五到警署報到，及遵守晚十朝六的宵禁令。