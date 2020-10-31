國泰服務質素下降屢受批評　學者斥競爭力不足促改善

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前宣布大裁員，旗下港龍航空停運，惹來社會關注。中大航空政策研究中心副主任袁志樂今(31日)表示，最近10多年都聽到很多對國泰的批評，直指國泰本身有很多可改善的地方。而在新冠肺炎疫情下，全球航空業陷入停頓，袁形容航空公司「都在生死邊緣掙扎」，各地政府亦忙於救亡。他指業界困局應促使本港重新思考本地航空業的未來，香港作為國際航空樞紐的定位是普遍共識，更值得思考政府的政策如何配合及推動。

袁志樂在電台節目表示，最近10多年都聽到很多對國泰的批評，如認為其服務水平下降、大不如前、不及其他競爭對手等，但同時不能忽略全球航空業經營環境的改變。袁指出，由於航空業對經濟帶來龐大效益，各地政府過往推出大量政策支持本地航空業，包括對特定航班及航線的補貼、燃油優惠，以至由政府直接營運航空公司，這些都可能令香港的航空公司面臨競爭劣勢。加上全球各地政府推動開放天空政策，與不同地區簽訂雙方以至多方航空協議，令本港的航空公司面對更激烈的競爭。

袁進一步分析指，航空公司的成本結構中，大部分為固定成本，例如飛機本身，所以可供節流的空間不大，惟有大量客貨流量方能令航空公司維持營運。但是隨着疫情惡化，各地採取封關措施，國際旅客的數目跌至接近零，令航空業進入冰河時期。根據國際航空運輸協會預計，全球航空業在今年下半年將流失接近6000億港元現金，而全球航空公司平均僅餘8.5個月資金，客運量預計要到2024年方可恢復。他建議業界考慮研究如何利用科技，例如利用人工智能，大數據，雲計算等，提高營運效率及節省成本，應對新常態及經營環境。