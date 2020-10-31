網爆欺凌短片　女初中生疑拒借錢遭同學掌摑施虐

早前北角有女中學生遭同窗毆打，又以唇膏畫花面頰。

再有青少年疑遭欺凌！近日網上流傳一段影片，一名身穿校服女生，疑因曾拒絕借錢予同學，而在大廈梯間遭摑面侮辱。短片中，女生遭至少掌摑3次，欺凌者亦夾雜多句粗口侮辱事主，事主遭摑至面頰通紅。

短片中，事主站在牆邊，被另一名女生質問，畫面外亦疑另有多名同黨曾出聲，兩人就早前借錢被拒一事爭執。據兩人對話所指，欺凌者曾向事主借100元，惟遭事主拒絕，及後事主被人目睹於網吧消遣，欺凌者質疑事主刻意不借錢給自己，故發惡猛力摑向事主。

及後，事主解釋自己當時身上僅得50元，因此無法借出，惟此解釋未獲接受，欺凌者再次掌摑事主，並責難她「呃人」，期間事主聲線委屈，未敢反抗，短片到此結束，未知女生是否被繼續施虐。

據事主及欺凌者所穿着校服，相信兩人為旺角區一間中學學生，東網正向該校及警方查詢事件。

近月社會爆出多宗欺凌案件，於8月初，北角一間中學被揭發有女生遭數名同窗欺凌，並於梯間、公園等不同場合多次圍歐凌辱，影片在網上流傳驚動雙方家長，並於其後交由校方處理。