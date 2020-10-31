每5名小學家長或教職員有1人現情緒問題 新冠肺炎疫情成主因

調查指，每5名小學家長或教職員中，便有1人出現精神健康問題。

香港精神科醫學院今日(31日)公布一項小學家長及教職員精神健康調查，發現每5位小學家長或學校工作人員中，便約有1名出現中度至嚴重的精神健康問題。

該研究於今年7月至10月期間進行，共581位小學家長及149位教職員參與。結果顯示，有中度至嚴重的抑鬱、焦慮或創傷後遺症狀的小學家長分別有13%、14%及14%；而學校教職員則分別有11%、15%及14%。綜合而言，有22.9%家長及21.5%教職員有至少一項中度至嚴重的精神健康問題，需要支援跟進。

研究亦發現，導致精神問題的常見因素包括新冠肺炎疫情下社交減少、工作壓力增加、難獲得個人防疫裝備等。而自身是否正接受檢疫、居住區內有否確診者等更是高危風險因素，更容易導致情緒問題。

香港精神科醫學院副院長(常務)陳國齡指，研究的數據較近年本地精神病患數據有顯著增長，其中創傷後壓力症，由去年本地研究數據所得的2.9%病發率大幅升至14%，情況令人擔憂。

他建議家長想紓解精神壓力，首要做好防疫措施，減少過分擔憂，同時為自己和子女制訂時間表保持生活規律，適時尋求情緒支援，最後才要求孩子追趕學習進度。陳續指，醫學院亦於今年9月推展了「家校齊家教」，現時在6間小學已先行展開，提供家長教育課程，幫助家長管教子女和紓緩壓力。