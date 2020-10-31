疫情緩和8間療養醫院放寬探訪 今起院方聯絡家屬預約

醫院管理局今日（31日）宣布，將於下星期三（11月4日）開始，在8間療養醫院重新實施特別探訪安排，放寬探訪。病房職員將由今日起陸續聯絡病人家屬作預約登記，家屬毋須另行致電醫院預約。每名病人在每星期內會有一節1小時探訪時間，院方會協助安排登記一名探訪者於該時段到訪。

醫管局發言人說，醫管局曾於6月實施特別探訪安排，直至第三波疫情爆發而暫停。在本地情況稍為緩和的情況下，醫管局中央指揮委員會及傳染病及緊急應變中央委員會，先後討論及評估探訪安排的感染控制風險，並同意先在療養醫院，再次實施特別探訪安排。局方將根據疫情發展適度調節有關安排，例如在情況許可下，考慮逐步擴展至其他醫院或病房。

發言人提醒，訪客進入醫院前，需遵守感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫及申報健康資料等，確保病人、職員及訪客得到適當的保護。

8間實施特別探訪安排的療養醫院（11月4日開始）

●港島東聯網●

●舂坎角慈氏護養院●

●黃竹坑醫院●

●港島西聯網●

●東華三院馮堯敬醫院●

●九龍東聯網●

●靈實醫院●

●九龍中聯網●

●香港佛教醫院●

●九龍西聯網●

●瑪嘉烈醫院荔景大樓●

●新界東聯網●

●沙田慈氏護養院●

●新界西聯網●

●博愛醫院田家炳護養院●