綠置居滯銷僅售53%單位　一人申請者可揀單位較配額多3倍

今期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑滯銷，至今揀樓近4個月，僅售出約53%單位！房屋署表示，截至昨日(30日)，全部家庭申請者已完成揀樓程序；換言之，下周約有1746單位供一人申請者選購，較原定配額多出約3倍，為綠置居計劃恒常化後，首度出現一人申請者可供揀選的單位數量多於配額的情況。

以市價49折出售的今期綠置居，連同長沙灣麗翠苑重售單位共3710個，由6月29日起開始揀樓。今期綠置居錄得超額申請約12倍，共接獲約49000份申請，當中約1萬份為一人申請。至今逾4萬人獲邀揀樓，卻僅有3000多名申請者出席，甩底率高達9成。房署表示，截至昨日，僅1964個單位成交，而蝶翠苑及青富苑分別尚有314個和1432個單位可供揀選。

家庭申請者揀樓環節已於昨日完成，該署下周一(2日)將邀請170名受房委會公屋清拆計劃影響的一人申請者，以及其他一人申請者揀選剩餘單位。一人申請者預留配額為400個，而今次可供一人申請者揀選單位多達1700多個，為原有配額3倍。

房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉說，今次銷情慘淡屬意料之內，經濟不景，細單位數目又多，家庭申請者揀樓意欲低，大單位賣完就銷情停滯。參考上期麗翠苑一人申請者揀樓比例只有約2成，即使一人申請者有逾1700個單位揀選，亦擔心未能消化，最終可能賣剩大批單位。