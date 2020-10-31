網民熱話：提防偽鈔！塗改液遮警告字眼　報檔誤收$500「練功券」

沉寂一時的「練功券」偽鈔在年尾又再活躍，有報檔檔主日前誤收一張面額500港元的「練功券」，其中「鈔票」一面更被人刻意以塗改液遮去警告字眼，有報販團體公開呼籲業界小心，以防再有人蒙受損失。

全港報販大聯盟日前在其Facebook專頁講述事件。貼文指，有報檔日前誤收一張面額500港元的「練功券」，由上載的「練功券」照片所見，一面蓋有「練功券票樣」、「練功券專用，禁止流通」，但另一面的警告字眼則被人以塗改液遮蓋，上方角落位更有兩行斜虛線。貼主其後進一步解釋，檔主是一名老報販，因為忙中有錯，「睇漏眼」而誤收偽鈔，結果「白做一日」。

練功券全名為「銀行練功專用券」，聲稱是內地用作練習點鈔的工具，在淘寶網搜尋，百張「大牛」「練功券」僅售約10多港元，上面雖有警告字眼，但亦清楚印上發鈔銀行、面值銀碼及鈔票編號等資料，令人幾可亂真，早前曾有騙徒用以付款行騙，令小商戶招致損失。

網民有話說

Pat McKenzie：直接唔收＄500，減少損失

Kathy Shum：唔睇道具字真係好真

Chárlie Wu：買幾千蚊嘢，中間攝一兩張練功券，好容易就過到骨。

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