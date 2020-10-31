衞生署被指禁華逸酒店發放入住人數　區議員斥公然與民為敵

衞生署由本月19日起租用位於屋苑藍澄灣內的青衣華逸酒店，作為等候檢測結果中心，藍澄灣居民反對不果，屋苑管業處早前在大堂張貼酒店入住人數、完成檢測及離開人數等資料，當區區議員昨日(30日)收到消息，指衞生署要求酒店停止向管業處提供每日到訪入住人數資料，但未有交代停止原因。區議員批評署方剝削公眾知情權，罔顧社區健康，公然與居民為敵。

現時從機場抵港的入境者，須前往機場禁區內的臨時採樣中心收集深喉唾液樣本，若未能在同日取得檢測結果便會獲安排入住「等候檢測結果中心」一晚。青衣華逸酒店是繼九龍城富豪東方酒店，及葵涌健全街的荃灣帝盛酒店約滿後，第3間被列作等候檢測結果中心。惟華逸酒店位處藍澄灣屋苑內，通道及設施與藍澄灣居民共用，與住户近乎零距離，屋苑住户不滿曾自發在住宅窗戶上貼標語。

葵青區議員郭子健昨日在社交媒體表示，藍澄灣管業處貼出通告，指衞生署要求酒店停止向屋苑提供檢疫中心到訪人數，管業處將改用目測方式估計每日入住酒店的人數。東網今向郭子健查詢，他指藍澄灣共有5座共1700多户，約4000人居住，港府不但沒有回應住客的訴求，更進一步剝削公眾知情權，直斥公然與居民為敵，將準備下一輪行動，促政府正面回應居民訴求。

他又引述消息指，華逸酒店自本月19日作等候檢測結果中心至今，已錄得12宗確診個案，幾乎每日1宗，顯示相關通報機制需向公眾交代。