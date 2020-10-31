4社區會堂下月作長期檢測中心　鄰近居民不知情呻無得揀

政府選定4個地點作長期檢測中心，分別為鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，期望下月內開始運作。有居於梁顯利油麻地社區中心附近的居民表示，不知道有關安排，又批評政府防疫工作做不好，設置長期檢測中心只是「好過冇」；亦有場地租用者指有關安排帶來不便，但疫情下「無得揀」，未來或要另覓場地辦活動。

東網記者於今日(31日)下午約2時半，到梁顯利油麻地社區中心視察，可見該中心如常運作，但人流稀少，地下的露天操場僅有數名年輕人在打乒乓波。

居於附近的劉女士育有2子，大仔每日都會在社區中心補習，她表示不知道該中心下月會成為長期檢測中心，待檢測中心啟用後，會再考慮是否繼續讓大仔到中心補習。

另一位居民何太同樣不曾聽聞社區中心會成為長期檢測中心，但她表示無法擔心太多，「唔係呢度都會係第二度，病菌都通街有。」何太批評政府防疫工作做得不好，年初時不願封關，現時設置檢測中心只是「好過冇」。

以往在社區中心租用場地為長者舉辦活動的張小姐聽到消息後大為驚訝，她指中心並沒有跟她提及將於下月用作長期檢測中心，又指該社區中心有很多活動，是區內長者很好的聚腳地，如同長者樂園，直指政府此舉會帶來很大影響。

同樣在中心租用場地為青年人舉辦活動的吳先生亦表示，早前社區中心一度成為臨時檢測中心，有關活動已即時停辦，若下月成為長期檢測中心，活動亦會再度取消，避免因而增加染疫風險。他坦言，有關安排確有帶來不便，但若為避免疫情持續，亦「冇得揀」。