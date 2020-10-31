疫情下萬聖節適逢周末　市民無懼禁令外出撲戰衣應節

在新冠肺炎疫情下的萬聖節適逢周末，人稱玩具街的深水埗福榮街今日(31日)有不少市民選購「戰衣」以應節，實行「扮鬼扮馬」。有市民指在禁聚令、口罩令實施下，節日氣氛依然濃厚，會和親朋戚友一起外出慶祝；亦有商戶指今年疫情對其影響不大，且近日疫情有所緩和，生意不減反增，更以惡魔服飾最受歡迎。

東網記者今午到深水埗福榮街一帶視察，發現該處人來人往，到場添置萬聖節商品的市民亦絡繹不絕。打算以巫婆裝扮慶祝萬聖節的市民胡小姐表示，雖然疫情下實施了禁聚令及口罩令，但無阻她慶祝節日，且晚上亦會到屯門黃金海岸參加派對，感受節日氣氛。

而另一位市民黃小姐則打算以小魔鬼形象與朋友慶祝，她認為疫情下的萬聖節，氣氛依然濃厚，與往年分別不大。帶同一家大小前來的張先生表示，疫情下慶祝方式轉為留在家中，以減少交叉感染風險。

售賣萬聖節商品的商戶李先生指，今年生意未受疫情影響，碰巧疫情近日緩和，加上適逢周末，今年生意額不減反增，大概較去年上升接近60%至70%，日平均生意額約1.5萬港元。他續指雖然實施了入境限制措施，但仍有不少外國遊客前來購物，所有萬聖節商品亦大賣，當中又以面具及惡魔服飾最為受歡迎，吸引不少年輕人購買。此外，他表示今年萬聖節氣氛異常好，9月中已有顧客開始詢問萬聖節商品。