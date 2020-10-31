遊戲機設$1500現金獎　夾公仔舖疑違反賭博條例

位於九龍城廣場一間夾公仔舖，店內有一部彈波遊戲機，疑設有3個現金大獎，玩家一局投入30港元便有機會獲得1500港元的現金獎，賠率高達50倍；其他大獎包括AirPods、日本漫畫《海賊王》首辦模型等，視乎不同的獎品便需不同的投注額，由10港元至150港元不等。大律師陸偉雄警告，夾公仔舖提供現金博彩遊戲，或違反《賭博條例》及《有獎娛樂遊戲牌照》的規定，形同非法開賭。

該夾公仔舖設有20多部夾公仔機，東網記者今午(31日)到現場視察，現金獎已經從遊戲機下架，記者向職員查詢，職員未有回應。

涉事的彈波遊戲機共有12份大獎，包括3份現金獎及9份模型獎，其中1號獎品為3張500港元紙幣、合共1500港元現金獎；玩1局要投入30港元，賠率即為50倍；其餘兩份分別提供合共700港元及500港元現金獎。玩法是玩家先選擇心儀大獎，再按指示投入代幣，此時九宮格中其中三格會亮燈並成一直線，按下開始後，彈波會先彈起再跌下來，若三個彈波最後停留在三個指定的亮燈位置，即中大獎。

經營夾公仔機業務，需向民政事務總署的牌照事務處申請《有獎娛樂遊戲牌照》，以經營有獎娛樂博彩遊戲，而有關牌照是根據《賭博條例》(第148章)及《賭博規例》(第148章，附屬法例A)的規定發出，有關場地亦需要得到由食物環境衞生署簽發的《公眾娛樂場所牌照》。

陸偉雄指出，發牌條件包括不得提供現金獎，任何人士就任何一個中獎機會而付出的款項不得超過5港元，每一次獎品的價值不可超過300港元等。若違反牌照規定，該署可吊銷該牌照。

陸偉雄續稱，除投注站及麻雀館等外，不可進行賭博；若場所的有獎娛樂遊戲獎品包括現金，便可算賭博，營運該等場所的人士即違反《賭博條例》中營辦賭場的罪行，循簡易程序定罪後，有關人士最高可被罰款500萬港元及監禁2年；如循公訴程序定罪，則最高被罰款500萬港元及監禁7年。而任何人參與該等遊戲，有機會被控非法聚賭，屬刑事罪行。