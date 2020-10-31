政Whats噏﹕附屬法例小組委員會「淪陷」　建制懶理泛民打消耗戰

建制派為趕絕泛民主派玩嘢，已成功包攬絕大部分事務委員會正、副主席之位。反觀法案及附屬法例小組委員會名單陸續出爐，竟然係泛民大舉冧友喎，呢啲小組委員會唔單止被「淪陷」，泛民甚至可以攞埋主席位，唔通係建制甩轆？雙方都聲稱喺小組委員會選戰上無部署，建制派就話有關議題唔具爭議性，唔會陪泛民玩消耗戰咁話。

民主黨議員鄺俊宇尋日(30日)當選香園圍邊境管制站附屬法例小組委員會主席，算係泛民零的突破，勢估唔到竟然係陸續有嚟。事關有9個法案同附屬法例小組委員會名單出爐，包括有關向旅遊、零售、飲食業等提供豁免或寬減收費措施，相信有關措施喺疫情下有助減輕唔同行業嘅經濟負擔。

泛民目前只有21人，但就動員咗17至18個人加入呢9個小組委員會，反觀建制派人數寥寥可數，當中以議員石禮謙最落力，加入咗6個小組委員會，其中有2個小組委員會，更加係得石代表建制派加入添！但喺人數咁懸殊底下，相信主席席位已經係泛民嘅囊中物。

有建制中人話，喺加入附屬法例小組委員會一事上，並無人作協調同溝通，高層並無「吹雞」，亦無硬性規定議員要加入任何小組委員會，但講到如果泛民喺呢啲小組委員會拉布拖延，就預咗要為自己行為找數喇！另外，亦有建制中人直言，唔好以為建制派會諗咁多，實情喺事務委員會爭奪戰上擸完自己想要嘅嘢之後，就留返啲「骨頭」畀人。

建制派副班長陳克勤(克勤)話呢啲附屬法例小組委員會嘅議題並無爭議性，只屬技術性修訂，只係加返幾粒字落條文，話唔應該盲目奉陪泛民打消耗戰，而政府亦同意呢個做法。佢仲話唔擔心泛民會拖延會議，因為有關附屬法例屬於「先訂立、後審議」，即使傾唔完都會自動生效。

克勤話會審視邊啲屬於重要嘅法案或附屬法例，先至冧人搶主導權，就例如極具爭議性嘅垃圾徵費草案，隨着議會延任先得以復活，建制派都鄭重其事，已協調由航運交通界議員易志明出任主席。克勤話原本民建聯打算派人做主席，但平衡利弊之後，想喺台下發表意見多過做主持；而自由黨亦非常關心有關議題，但黨主席張宇人亦希望坐喺台下鬧政府，結果就畀立場相對無咁鮮明嘅易志明做主席喇！

對於喺多個附屬法例小組委員會上取得主導權，民主派召集人胡志偉聲稱嚟緊無特別部署，只係一貫以往嘅工作模式。而議員尹兆堅就話泛民一向人少，從來都係被動一方，認為建制派可能嫌之前冧友加入事務委員會好辛苦，刻意唔加入依家啲附屬法例小組委員會，廢事再嘥時間喎。