蘭桂坊萬聖節氣氛熱鬧　有市民宣傳831警暴被截查

萬聖節加上周末為街道帶來熱鬧氣氛，今年雖受疫情影響，中環蘭桂坊一帶仍見群魔聚集，當中以護士打扮及巫婆面具最為普及，亦有人因宣傳831警暴而被警方截查。有盛裝赴會的市民指疫情下的萬聖節氣氛不及往年，而受禁聚令及口罩令影響下，未能盡興，有酒吧老闆則指疫情令生意大受影響。

警方在蘭桂坊一帶早已實施單向人流管制，以及向在場市民派發防疫用品。氣氛熱鬧，人頭湧湧，惟有小量外籍人士無視酒吧人數限制及口罩令。沿途亦見不少一家大細盛裝赴會，惡魔打扮的林小姐表示，酒吧營業時間縮短，令她未能與朋友到酒吧等地慶祝，她笑言「朋友放工已經12點」，口罩令下亦難以化妝，到蘭桂坊旨在感受氣氛，她亦期望政府能放寬禁令。

大專盧同學則到蘭桂坊宣傳831太子站事件，途中被警方拉到一旁截查搜身。他指警方以阻礙人流為由，警告他不要再宣傳及逗留，他則認為自己並無犯法，反指警方濫權。

餐廳酒吧老闆陳先生表示，疫情下外籍遊客人數大減，生意減少了三分一。雖然餐廳推出了外賣7折優惠吸引顧客，但成效不大，近日生意下跌約2萬港元。他寄望政府加強抗疫以早日放寬禁令。

而在下午5時許，警務處副處長(行動)蕭澤頤到蘭桂坊巡視，了解警方執法情況。此外，海關特務警察亦出動巡邏，協助執行禁聚令。