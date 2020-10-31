政Whats噏：區議會討論疫情問題　陳肇始「過門不入」遭狠批

政府早前喺冇諮詢下，先後徵用葵青區兩間酒店作等候檢測結果中心，引起當區居民不滿。葵青區議會尋日(30日)下晝召開特別大會，打算跟進防疫設施選址同安排失當問題，但食物及衞生局同衞生署以正全力處理疫情為由，冇派員出席。之不過，有區議員發現食衞局局長陳肇始當日曾到訪葵興，但就去咗8分鐘步程外嘅葵青地區康健中心探訪，寸爆陳只係扮關心葵青區居民！

區議員蔡雅文(文仔)喺Facebook(Fb)貼文，繼續鬧爆當局喺冇諮詢下徵用大窩口同青衣兩間鄰近民居嘅酒店，批評做法危害葵青區居民安全；又提到該區區議會曾邀請食衞局同衞生署派員出席特別大會，但唔成功。

之不過，文仔就發現葵青地區康健中心同日喺Fb貼文，透露陳肇始當日到訪中心同一班已預約打流感針嘅居民傾偈。文仔就話該中心位於葵興九龍貿易中心內，距離區議會開會嘅葵興政府合署只係得500米，亦即係8分鐘嘅步程，形容大家係天各一方，狠批陳只肯同居民閒聊，但就唔肯去開會解答區議員嘅提問，寸爆當局重新定義何謂「關心居民」咁話喎。

東網記者就事件向食衞局查詢，惟未獲回覆。