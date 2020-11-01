街市防疫漏洞　恐經鼠群播毒

多個公共街市進行大清洗後，鼠患問題仍未解決，加上部分街市出現防疫漏洞，醫學界人士擔心增加新冠肺炎的感染風險，甚至爆發多種經老鼠傳播的傳染病。

「如果清潔完都仲有老鼠出現，係間接反映咗衞生環境唔好。」感染及傳染病專科醫生林緯遜指，街市清潔不足，當有隱形患者進入街市，殘留病毒有機會繼續遺留在街市內，其他人接觸後，恐增加感染新冠肺炎的風險。

老鼠是多種傳染病的播毒媒介，包括本港累計14宗感染個案的大鼠戊肝。大鼠戊肝經人傳人感染機會微，但會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，放置食物時需加倍小心，如不少罐裝或包裝飲品擺放地上，一旦有帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，如有人不清洗就開罐飲用，亦不排除有受感染的危機，惟目前未有針對大鼠戊肝病情的藥物。

衞生防護中心指出，患者感染後的病徵與其他病毒性肝炎的病徵相似，若果出現急性病徵，最初數日出現發燒、食欲不振、惡心及嘔吐；腹部疼痛、瘙癢、皮疹或關節痛；黃疸及肝臟發大，出現壓痛。在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。